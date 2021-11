Carlos ‘Tomate’ Barraza se presentó en el programa de Andrea Llosa para desmentir a las acusaciones de Vanessa López, su exesposa y madre de su última hija.

En conversación con la periodista, el locutor radial negó que sea consumidor de drogas: “Yo nunca he consumido sustancias, nunca. Para nadie es un secreto que en la familia hay problemas de ese tipo. Mucha gente no lo sabe, pero tengo un medio hermano que toda su vida luchó por esa lacra que es la drogadicción”.

Además, el presentador aseguró que está dispuesto a realizar una prueba toxicológica (muestra de cabello) para limpiar su imagen.

“Nunca ha tenido ninguna intención de probar sustancias... Para mí, esa es la peor acusación que me han hecho en mi vida, sabiendo que yo no consumo drogas. Lo que yo he venido a hacer aquí, porque lo pedí públicamente, es que me tomen la prueba de cabello. (…) Ella misma pidió la prueba de cabello, así que aquí estoy”, aseguró.

Al finalizar el programa, Carlos ‘Tomate’ Barraza se comprometió en regresar al set de Andrea Llosa para ser testigo del resultado de la prueba toxicológica.

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López tuvieron incómodo encuentro en “Andrea”

Cuando López hizo su ingreso al set del programa “Andrea”, el comediante Carlos ‘Tomate’ Barraza se paró de su asiento y decidió retirarse, sorprendiendo a la conductora.

“Se fue, no me di cuenta y se fue”, manifestó desconcertada la periodista Andrea Llosa.

Minutos después, el cantante regresó al set de televisión y pidió las disculpas del caso. Además, Barraza explicó que se retiró del lugar porque no quería discutir.

