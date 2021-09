El último domingo Carlos Vílchez sorprendió a todos al proponerle matrimonio en vivo durante un sketch de “JB en ATV” a Melva Bravo, quien forma parte del equipo de producción del programa y es su pareja ; sin embargo, ahora niega haberle hecho la proposición.

En unas breves declaraciones que ofreció al diario trome, el humorista indicó que lo ocurrido en el programa fue “una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez”. “Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen”, agregó entre risas.

“Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, comentó Carlos Vílchez, quien también se sinceró respecto a sus posibles planes de matrimonio.

“Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado (risas). Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento”, dijo.

Vílchez, conocido por su popular personaje de ‘La Carlota’, admitió que cuando eso ocurra (que se case) será “un soldado caído”. “A todos nos toca, y ahora estamos disfrutando una etapa maravillosa juntos”, refirió sobre el actual estado de su relación.

DOS AÑOS JUNTOS

Hace algunas semanas, en declaraciones al mismo medio loca, Carlos Vílchez contó algunos detalles de su relación con Melva Bravo, con quien tiene poco más de dos años, y admitió que están consolidándose.

“Cada día nos va mucho mejor, estoy contento y feliz, tengo una relación bonita. Estamos disfrutando nuestros días, y soy una persona que va de su trabajo a la casa, muy tranquilito”, expresó.

