La actriz mexicana Carmen Salinas reveló que solo en un intervalo de seis días el coronavirus (COVID-19) le arrebató a dos de sus seres queridos: su hermano Jorge y su cuñada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de telenovelas hizo dos publicaciones. En la primera compartió una instantánea de su hermano, mientras que la segunda fue una foto de su cuñada María Eugenia Ríos de Salinas.

Junto a las fotografías escribió el mismo mensaje, en el que hizo un llamado a sus fanáticos a que tomen sus precauciones para no contraer el COVID-19.

“Él fue mi adorado hermano Jorge Salinas, quien falleció el 12 de noviembre de COVID-19, y a los 6 días murió su adorada esposa, María Eugenia, fue por esta maldita enfermedad en las que muchos no creen y se aconseja no salir de casa, no hacer fiestas. Y a muchos les vale y siguen sin mascarillas y en fiestas. Por amor de Dios, cuídense. Cuiden a sus padres y hermanos mayores. Se los pido en nombre de Dios”, escribió.

El hermano de Salinas y su cuñada tenían más de seis décadas casados. “Así eran de jóvenes mi adorado hermano Jorge y quien fuera el amor de su vida, su esposa María Eugenia. Duraron 68 años de casados y en seis días murieron los dos de COVID. Hagan caso, usen tapabocas, no vayan a fiestas, ni salgan de casa”, compartió en una tercera publicación.

