Ya pasaron varios años, para ser exactos 28, desde que se estrenó “María la del Barrio”, novela que influyó en la carrera artística de Thalía. Si bien es cierto, el programa ya no se transmite en gran parte de Latinoamérica, miles de fans pueden disfrutar de todos los capítulos a través de las plataformas de streaming.

En un video subido para su canal de YouTube, la actriz mexicana dejó al descubierto algunos secretos detrás de “María la del Barrio”. Uno de ellos fue el pequeño incidente que tuvo con uno de los animales en plena grabación.

Como se sabe, todos conocen el corazón bondadoso de Thalía, especialmente con los animales. Entre los secretos, la actriz contó que luchó con el productor de la novela para tener una guardería.

“Los animalitos me encanta y ustedes lo saben. Yo luché mucho junto con el productor para tener una especie de guardería de animalitos, es decir, que tenía una cabrita, un perro gigantesco, tenía conejos, tenía pájaros y hasta un mono, un chango… ese chango”, agregó, tocándose la cabeza.

Y fue ese último con el que pasó tremendo susto cuando le mordió en el ombligo. “Ese chango se aceleró y no estaba de buen humor ese día, y se me aventó y yo lo jalé así como ‘espérate que me vas a morder’, se me aventó a la cara y como que lo bajé así, con el pañal que tenía puesto, y me muerde en el ombligo”, indicó.

¿Qué pasó después de la mordedura? Thalía contó que la auxiliaron de inmediato y le tuvieron que poner una inyección contra la rabia. Tras casi tres décadas, la celebridad de 51 años recuerda la anécdota con mucha gracia.

Basurero real

Otro de los secretos que reveló en “María la del barrio”, la nacida y criada en la Ciudad de México contó que el programa fue grabado en un basurero real y no en un set como muchos afirman hasta ahora.

“Estas escenas fueron reales y se grabaron en un basurero en la Ciudad de México. Recuerdo que había muchas personas, también perros que a veces les pegaban mordiscos a los camarógrafos o al personal que trabajaba para la producción e incluso cucarachas”, precisó.

Por último, la esposa de Tommy Mottola señaló que el sombrero que usaba en la novela lo hizo con ayuda de su madre. Eso sí, dejó en claro que la producción se encargó de cada detalle en cuestión de su caracterización.

Síguenos en nuestras redes sociales: