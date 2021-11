Cassandra Sánchez De Lamadrid tuvo un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” y dio detalles de la relación que mantiene con la madre de Deyvis Orosco.

En conversación con Magaly Medina, la hija de Jessica Newton explicó que mantiene una buena comunicación con su suegra y su cuñado, pero que no comparte fotos con ellos en redes sociales porque ellos prefieren no tener una vida pública.

“Algo que tenemos muy claro es que cuando uno ama a su familia y que, sobre todas las cosas queremos que estén bien, uno respeta. A pesar que muchos comenten y que informen de manera malintencionada. Cuando uno ama a alguien, lo pones encima de todo y yo amo a mi suegra y amo a mi cuñado y siempre lo vamos a tener muy presente en nuestra vida y fuera de las redes sociales”, explicó.

“La gente debe entender que las redes sociales no es nuestra vida diaria... Mi suegra me engríe desde el día uno y me da todos los tips desde que estoy embarazada”, añadió.

Finalmente, Cassandra Sánchez De Lamadrid dijo que todos los días se comunica con la madre de Deyvis Orosco y que la respeta mucho por haber enseñado buenos valores al cantante.

“Todos los días me llama y me pregunta cómo estoy y qué estoy haciendo... Nosotros no necesitamos una foto con ella en redes sociales para que ella sepa que es parte de nuestra familia. Ella me abrió las puertas de su casa y cuando conocí a la mamá de Deyvis, entendí por qué él es como es”, indicó.

