Tras acaparar los titulares de los medios de espectáculos al ser captado saliendo de un hotel junto a una joven que no es su esposa, Roberto ‘Chorri’ Palacios rompió su silencio ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

El exfutbolista no solo se mostró arrepentido por protagonizar este nuevo ‘ampay’, sino afirmó que está pagando caro las consecuencias de sus actos por este nuevo escándalo de infidelidad.

“Cometí un error y la estoy pagando no te imaginas cómo. Lo único que quiero es que esto ya se calme... yo no me escondo, asumí mi error, he asumido mi error y ya hablé con mi esposa, con mis hijos y eso para mí es importante”, sostuvo el exfutbolista en conversación con un reportero de la ‘Urraca’.

Según precisó Roberto Palacios, ya no volverá a hablar más del tema debido a que este nuevo ‘ampay’ ha afectado mucho a su aún esposa, Karla Quintana, y a sus hijos, y que ya no los quiere hacer sufrir más.

“Yo ya hice un mea culpa, le comenté a mi esposa, le pedí disculpas, pero la gente sigue hablando, por eso yo no he dicho absolutamente nada porque acepto las cosas. Estoy arrepentidazo y eso va estar siempre, o sea, jamás me voy a perdonar lo que he cometido”, concluyó.

Recordemos que semanas atrás, el exfutbolista estuvo envuelto en otro escándalo de infidelidad luego de ser captado besando y bailando reggaetón con una anfitriona en una discoteca de Chiclayo.

Al dar su versión, el ‘Chorri’ aceptó que cometió una infidelidad, sin embargo se excusó al asegurar que lo “sembraron”.

