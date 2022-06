Roberto ‘Chorri’ Palacios se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser captado en una discoteca en Chiclayo, besando a una mujer que no es su esposa. Por si fuera poco, al intentar aclarar dichas imágenes, el exfutbolista de la selección peruana aseguró que lo “sembraron”.

Pese a las imágenes, el exfutbolista señaló que ya conversó con su esposa Karla Quintana, con quien mantiene una relación de 17 años, y que todo fue solucionado. Cabe señalar que antes de ser visto besando a otra mujer, el deportista le dedicaba tiernos mensajes a su esposa.

El pasado 22 de mayo, Roberto ‘El Chorri’ Palacios utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía familiar en la Huacachina de Ica junto a un tierno mensaje dedicado a su esposa e hijos.

“Que lindo paseo por la Huacachina, Ica, Perú, y lo mejor hacerlo con lo que uno más ama la familia. ¡Te amo, Perú!”, escribió el ‘Chorri’ en su post, el cual se ha llenado de mensajes contra el exfutbolista.

Chorri Palacios compartía románticos mensajes junto a su familia y su esposa. (Foto: Captura de Instagram)

Anteriormente, en enero de este año, Roberto Palacios compartió otra imagen al lado de su esposa donde se puede apreciar que ambos disfrutaban del sol en una playa. Tal y como sucede en todos sus post, el exfutbolista ha recibido decenas de mensajes que cuestionan su infidelidad.

Chorri Palacios compartía románticos mensajes junto a su familia y su esposa. (Foto: Captura de Instagram)

SE DEFIENDE

El exfutbolista de la selección peruana dio su descargo al programa “Magaly TV, la firme”, donde dejó entrever que la joven con la que protagonizó el ampay lo habría sembrado.

“A mí me han sembrado. Tengo que dar mi descargo también porque no voy a quedar como el malo de la película porque, al final, se aprovecharon, es que ellas sabían a lo que iba, me entiendes”, aseguró el ‘Chorri’.

“No sé cómo llegué ahí, la verdad, pero bueno ya está. (Es mi culpa) porque yo no tenía nada que hacer ahí. Tú sabes que vas a una discoteca a tomar y cuando ya estás con unas copitas encima no mides las cosas, entonces es lo que ha pasado”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez coquetea con Christian Meier

Tula Rodríguez coquetea con Christian Meier