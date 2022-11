Christian Chávez, exintegrante de la agrupación RBD, en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, recordó el difícil momento que vivió cuando decidió contarles a sus padres que era gay.

El protagonista de “Rebelde” contó que a los 17 años decidió hablar de su situación con su familia. Sin embargo, su madre Olivia Garza, quien era muy religiosa, no tomó la revelación de la mejor manera.

“Les dije: ‘Papá, mamá, soy gay. Dije: ¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo porque si no sabían esa otra parte de mí, tenían que saberlo”, relató.

“En ese momento, mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así”, contó.

Al igual que su mamá, su padre Luis Chávez tampoco tuvo una buena reacción: “Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: ‘Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie’ y, obviamente, fue un proceso de diez años en el que empezaron a entender”.

Pese a todo, Christian Chávez finalmente recibió el apoyo de sus padres y ahora ofrece su respaldo a quienes, como él, han tenido que vivir una situación similar. “Luego de unas horas, mi mamá me llamó a la casa de un amigo y me dijo ‘por favor vuelve’. Regresé”, concluyó.

