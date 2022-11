En la emisión de este martes 8 de octubre de “América Hoy”, Christian Domínguez, Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila abordaron el tema de la infidelidad. Y uno de los comentarios que generó mayor asombro fue el del cantante de cumbia, quien aseguró que actualmente no perdonaría una infidelidad

“¿Quiénes perdonan más las infidelidades, los hombres o las mujeres?”, fue la pregunta que debieron responder todos los conductores del matutino.

“Las mujeres solemos ser la que perdonamos la infidelidad porque estamos más arraigadas al tema familiar, a los hijos, da la oportunidad, tiene expectativas”, comentó la psicóloga Lizbeth Cueva.

Tras escuchar a la especialista, Janet Barboza se dirigió a Domínguez para hacerle la siguiente pregunta: “¿Y Christian Domínguez qué opina?”.

El cantante de cumbia, quien en más de una ocasión protagonizó una polémica por supuestamente haber engañado a sus exparejas, aseguró que actualmente no perdonaría una infidelidad.

“La diferencia de los hombres y mujeres es que nosotros por ego no salimos a decir ‘oye, me han engañado’. La mujer sí sale a gritarlo, pero el hombre no. Actualmente, no perdonaría una infidelidad”, dijo enfáticamente generando la risa en el set.

La psicóloga Lizbeth Cueva le reiteró a Domínguez que sí es importante que perdone para que esté en paz, pero el cantante no se mostró en total acuerdo con la especialista. “Sí he perdonado, cuando me ha pasado he perdonado. Yo no sé si llegaría a perdonar del todo, creo que mentirías. En la práctica eso nunca lo va a olvidar”, puntualizó la pareja de Pamela Franco.

