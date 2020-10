Christian Domínguez confesó en una reciente entrevista al programa “Estás en todas” que no siempre estuvo bajo los reflectores y un tiempo de su vida trabajó en un conocido banco. Sin embargo, siempre sintió que eso no era lo suyo.

Domínguez contó que su primer trabajo se dio en La joven Sensación, grupo donde también participó con Erick Elera. “Dios me permitió hacer música como yo quería”, señaló.

Luego de dicha experiencia, ingresó a trabajar como analista de crédito en un conocido banco. “Llegué a ser analista de crédito por cuatro años, pero yo tenía un jefe que siempre me decía ’bacán, estás acá perfecto y todo, pero yo creo que tu camino no es este, tu camino es el mundo artístico”, agregó.

En dicho tiempo, Domínguez afirma que repartía su tiempo entre la oficina y algunas presentaciones que se daban los fines de semana. “De ahí me llama Michelle Alexander para ‘Néctar en el cielo’. Mis papás me decían: ‘ya debes volverte formal, olvídate’. Pero decidí actuar y desde ahí ya no paré”, añadió.

Finalmente recomendó a sus seguidores ser perseverantes con sus sueños. “Puedes tener metas y sueños, pero si no tienes actitud no pasa nada”, concluyó.

