El cantante y actor, Christian Domínguez, aconsejó a Brunella Horna bañar a Richard Acuña para que su matrimonio dure toda la vida.

Así lo declaró en el programa ‘América hoy’ cuando realizó un ‘en vivo’ desde un mercado. En ese lugar comentó que debido a las grabaciones de ‘Maricucha’ llega a casa cansado y su pareja, Pamela Franco, lo espera para bañarlo.

“Yo llego a casa, me recuesto porque llego cansado y me baña porque, me hace masajitos y eso es lo mejor del mundo”, comentó el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ para sorpresa de sus compañeras de conducción.

Ante esas declaraciones, Brunella Horna señaló: “¿Bañar a Richard? Jamás. Te respeto amigo, pero con eso no coincido”.

Sin embargo, Christian Domínguez no se quedó callado y respondió: “Si tengo que darte un consejo sería baña a tu marido y va a durar toda la vida”, señaló el actor de ‘Maricucha’ ante la negativa de Brunella.





VIDEO RECOMENDADO

AFHS: Don Gilberto está cocinando sus lentejitas

AFHS: Don Gilberto está cocinando sus lentejitas