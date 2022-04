Christian Domínguez, uno de los personajes de la farándula que se ha visto involucrado en más de un escándalo de infidelidad, se pronunció sobre el ampay que protagonizaron Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez, respectivamente, pese a que ambos están casados.

El cantante recordó las polémicas en las que estuvo envuelto años atrás y manifestó la mañana de este martes en “América Hoy” que los niños son los que más sufren frente a este tipo de situaciones y que el daño que se le hace a la familia es irreparable.

La intervención de Domínguez ocurrió luego que Janet Barboza y Brunella Horna criticaran duramente la infidelidad de un hombre, Fue justo en ese momento que la actual pareja de Pamela Franco tomó la palabra para asegurar, desde su punto de vista y experiencia, que se vive un es un proceso doloroso.

“Es triste, te sientes muy mal y justamente pensando en la familia porque como dijo la doctora no es justificable, por más que tú estés mal con tu relación, que hagas estos actos, sobre todo cuando tienes familia. Yo cuando me equivoqué, me acuerdo que lo más doloroso fue mi hija, que tenía ya consciencia y las pagué”, inició diciendo.

“Y sí, hasta el día de hoy, si me siento a hablar con ella, yo me pongo a llorar porque eso va a ser difícil que lo saque de su cabecita, han pasado años, y yo aún le pido perdón. Como señaló Janet (Barboza), uno tiene que saber afrontar las consecuencias, te sientes mucho mejor y como dijo Mario (Hart), aprender de los errores”, agregó.

Cantante también se indignó por ampay.

El ‘ampay’

Las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” captaron a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz dándose apasionados besos en el departamento del periodista deportivo Óscar del Portal.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de abril, en la vivienda ubicada en San Isidro, a donde se dirigieron a celebrar luego de un partido del equipo “Once Machos FC”.

El ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se dio luego que él y Érika Villalobos -su aún esposa y de quien no se sabía que estaba separado- regresaran de un viaje por Europa que realizaron junto a sus hijos.

Pero además del actor, Óscar del Portal y Fiorella Méndez también han cobrado notoriedad en este caso. La expareja de Pedro Loli pasó la noche en casa del periodista, cuya esposa está de vacaciones en Punta Cana.

