El cantante y conductor de televisión, Christian Domínguez se animó a explicar por qué hasta el momento no ha querido estar en un mismo set con su expareja, Isabel Acevedo tal como lo hizo con Vania Bludau en la última edición de ‘América hoy’.

Sus declaraciones se dieron en el programa sabatino ‘Estás en todas’, donde Natalie Vértiz y Choca Mandros le preguntaron por qué no se dio antes el reencuentro con la influencer Vania Bludau y qué tal le pareció.

“Cuando iban a invitarla surgía un tema con otra persona y si iba causaría revuelo en la prensa, pero ayer (el viernes) fue superdivertido. Ella está con Mario (Irivarren) a quien le tengo mucho respeto y se vio superchévere. Me he reído y divertido mucho”, contestó sin miramientos.

Tras casi un año de su participación en el programa ‘América hoy’ señaló que ha aprendido mucho. “Me hizo más hábil, manejo las cosas de forma diferente, me enseñó a no actuar con el hígado, no molestarme por algún comentario, hay que saber llevar los comentarios y ver la parte positiva”.

Choca Mandros aprovechó su presencia para preguntarle sobre la posibilidad de reencontrarse con su expareja Isabel Acevedo el próximo año. A lo que el cantante de inmediato explicó:

“Cuando dejo de ir a un lugar, no solo es porque haya tenido una historia con ella sino por lo que viene después. Es un tema que tiene que pasar un poco por mí, tengo que estar cómodo, mi familia cómoda para poder hacer algo así, mientras eso no suceda, no va pasar. Así pasó con la mamá de mi hija hasta que llegamos a un entendimiento y el día de hoy podemos estar en un programa, es un tema de tiempo y comportamiento, nada más”, dijo Domínguez.

“La gente dice, ¿qué tiene de malo? Si tiene de malo porque tienes un presente... No solo lo hago por ella (Pamela Franco), lo hago por mí porqué creo que a la familia se le respeta y hay ese amor tan grande”, agregó el líder ‘Gran Orquesta Internacional’.

Ante esta respuesta, Natalie Vértiz felicitó al cantante por priorizar a su familia. “Si me pongo en los zapatos de Christian me parece lo correcto, lo está haciendo por respeto a Pamela, no quiere incomodarla”.

Christian Domínguez y la posibilidad de reencontrarse con 'Chabelita'

