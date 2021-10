Luego de rumores que indicaban que Christian Nodal y Belinda celebraron su boda fuera de los reflectores en España, el cantante rompió su silencio y terminó con las especulaciones.

Tras ofrecer un concierto en Saltillo, Coahuila (México), ante poco más de 4 mil personas, el cantante desmintió ante las cámaras de “Ventaneando” que se haya comprometido en matrimonio con la intérprete de “La niña de la escuela”.

“¿Que si estoy casado ahorita?... ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero no, todavía no”, dijo el compositor, quien fue cuestionado sobre los motivos por los que no había fijado fecha para la esperada boda.

“No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no sólo una cosa y ahorita estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo La sinvergüenza junto a la (Banda) MS”, explicó el artista mexicano.

Además, Christian Nodal se mostró entusiasmado porque Belinda estuvo como directora de su reciente videoclip. “Ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes?, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, señaló.

Al ser consultado sobre si se considera un hombre celoso, él respondió: “Yo soy celoso, pero normal, o sea, cuando hay que ser celoso con cosas obvias, pero de alguien más, o sea, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso”.

Por otro lado, Christian explicó los motivos por lo que decidió borrar sus fotografías que tenía en su perfil de Instagram junto a Belinda.

“Pues yo quiero que sepan que me tomé un break, duré como 10 meses, si se dan cuenta yo antes estaba posteando todo y así, pero mi vida personal se mezcló demasiado con mi vida de artista y fue como muy duro, porque hay comentarios muy fuertes y feos, y esa energía yo no estaba acostumbrado, entonces yo lo que estoy haciendo es tomar las cosas de manera positiva con toda la energía, retomar la carrera como se debe de hacer, estoy muy feliz ya viene nuevo disco, se llama Forajido”, destapó el intérprete.