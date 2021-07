El 36 Juzgado Penal de Lima abrió proceso contra Enrique Espejo, ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos en contra de Clara Seminara. Así lo reveló la actriz cómica, en una breve entrevista que ofreció al diario Trome.

Seminara, quien radica en España, manifestó que el último lunes tuvieron una audiencia virtual, en la que también estuvo presente su presunto agresor y su abogado, y el juez les dio un plazo de 45 días para presentar pruebas.

“Hoy lunes hemos tenido una audiencia virtual donde estuve con mi abogado, el señor Espejo y su representante legal, y el juez determinó abrir proceso legal después que la fiscal presentó todos sus alegatos”, contó inicialmente.

“Ahora tenemos 45 días para presentar todas las pruebas correspondientes al caso y se dictará sentencia, espero que esto no se siga dilatando porque la denuncia la hice hace dos años”, agregó. Además, dejó en claro lo mucho que significa este proceso para ella.

“Estamos cerca del final de todo esto, hoy me siento más fuerte que nunca, a pesar de tener todo en mi contra no me deje amedrentar. Me alegraré cuando todo acabe”, señaló. Clara Seminara también se refirió a unas recientes declaraciones de ‘Yuca’, quien dijo que no podía trabajar por la denuncia que puso en su contra.

“Pero fui yo la primera que se quedó sin trabajo por su culpa, y es lo que tengo que hacer para que no quede impune, y que las mujeres no se queden calladas. No me voy a comparar pero que no hayan más Dalias, que no hayan más Claras que deben de lidiar contra el machismo”, aseveró.

