Tilsa Lozano está solo a unos días de pasar a la fila de casadas. La jurado de “El Gran Show” le dará el sí a Jackson Mora este viernes 25 de noviembre en una íntima ceremonia.

Y el edicto matrimonial, publicado en un diario local el pasado 20 de septiembre, detalla que la modelo y el boxeador se casarán en un matrimonio civil dirigido por la Municipalidad de Punta Hermosa y la recepción será en un rancho ubicado en Pachacámac.

La propia Lozano ha venido dando algunos detalles como el lugar, el vestido, la orquesta que animará y otros por menores de la celebración de la boda con el empresario.

Vestido que usará

En junio pasado, Tilsa Loza viajó hasta Miami para buscar su vestido de novia de ensueño. En sus redes sociales, reveló detalles del proceso que vivió para escoger la prenda ideal para su día soñado. “Ya tengo el vestido, así que ya estamos ya me lo probaron, me lo van a entallar. Me han tenido paciencia, me he probado un millón de vestidos”, contó en aquel momento en sus redes sociales.

Asimismo, Magaly Medina dio a conocer en su programa de ATV que el vestido de Lozano tendría un costo de 4 mil dólares y el traje de boxeador sería de la marca Dolce and Gabbana y tendría un costo de 3500 dólares.

Los costosos aros

Según un informe difundido en “Magaly TV: La Firme” el pasado 28 de setiembre, el costo de los aros de compromiso, que fueron comprados en una prestigiosa joyería, fue de 3500 dólares. “Son unos aros clásicos, normalmente no son caros, a menos que tengan brillantes incrustados”, comentó la ‘Urraca’.

Lo que se sabe de la recepción de la boda

En setiembre, el programa “Magaly TV, la firme” reveló que la modelo y el deportista gastarían cerca de 78 mil dólares para celebrar su matrimonio.

El programa tuvo acceso al contrato de la wedding planner, Jackie Simon, donde se detalla que serán 150 invitados entre amigos y familiares de la pareja.

Además, se conoció que la decoración tendrá un presupuesto de 30 mil dólares que incluye toldo, barra, pista de baile e iluminación de las instalaciones. Agregado a ello, el alquiler de pantallas led tendrá un costo de 2 mil dólares, mientras que la mesa de tragos tendrá un costo de 7 mil dólares en bebidas con alcohol.

La animación

Los encargados de hacer bailar a los invitados será la agrupación Son Tentación. La orquesta que lidera Paula Arias cobra 15 mil soles por un show de una hora y si es de dos horas sería 28 mil soles.

Tilsa también adelantó en el programa “América Hoy” que tendrá en su fiesta una orquesta internacional, pero hasta el momento se desconoce de quienes se trata.

Sobre su luna de miel

En una entrevista con América Espectáculos, la ‘exvengadora’ sorprendió al revelar que no celebrará su luna de miel inmediatamente después de su boda ya que se cruza con eventos familiares y trabajo.

“Teníamos planeado hacerlo inmediatamente, pero está muy cerca al cumpleaños de mi hija. Además, Jackson en diciembre tiene varios eventos de los cuales algunos son internacionales y va a tener que estar allá también, posiblemente en México”, contó Lozano.

“Lo que vamos a hacer es que en enero, que es un mes más tranquilo para ambos, ya después de fiestas y todo irnos. Quiero algo bonito, chiquito e íntimo que dure para siempre”, agregó la modelo.

Los sonados y polémicos romances de Tilsa Lozano

En 2013, Tilsa Lozano asistió a “El Valor de la Verdad” para hablar sobre su romance con el deportista Juan Manuel Vargas. En aquella ocasión la ‘exvengadora’ se llevó 50 mil soles de premio.

Todo parece indicar que el futbolista decidió mantener secreto la relación con Lozano por respeto a su “expareja” Blanca Rodríguez. Tilsa reveló que en su momento todos los argumentos del ‘loco’ le parecían válidos, pero afirma que con el tiempo se cansó de esperar que oficialicen su relación y finalmente terminando alejándose.

Dos años después de revelar que mantuvo un romance con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, Tilsa Lozano rehízo su vida y encontró estabilidad emocional al lado de Miguel Hidalgo, con quien tuvo sus dos hijos: Valentina y Massimo.

La ruptura del romance entre Miguel Hidalgo y Tilsa Lozano sucedió en el año 2018, cuando la exmodelo recién se había convertido en madre por segunda vez. El motivo de su separación se dio porque el desaparecido programa “Válgame Dios” captó al empresario mientras se divertía en una discoteca con varias mujeres.

