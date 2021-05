Luego que Jimmy Chinchay superó el coronavirus (COVID-19), el periodista tuvo un enlace en vivo con el programa “En boca de todos” y contó detalles sobre su proceso de recuperación.

Desde la comodidad de su hogar, el hombre de prensa señaló que se encuentra en proceso de recuperación y que tomará algunos días más para recuperar sus actividades.

“El COVID-19, estar en UCI, te desgasta mucho, así que estoy en ese proceso”, contó el periodista de Canal N para las cámaras de “En boca de todos”.

En otro momento, Chinchay lamentó que su hermano tuviera que pasar por duros momentos mientras él se debatía entre la vida y la muerte.

“Es una nueva oportunidad, una nueva vida. Lo que ha pasado mi hermano ha sido terrible, él era que recibía las llamadas para saber si se avanzó o no... Hasta que llegó el día en que le dijeron que me iban a quitar el respirador artificial”, reveló.

Finalmente, Jimmy Chinchay dijo surtirse agradecido por compartir nuevos momentos junto a su familia, principalmente con su madre.

“Doña Carola (su mamá) está feliz, no quiere salir en pantallas, me dice ‘el periodista eres tú, no yo’, pero está feliz y yo estoy más feliz con ella. Dios me ha dado la oportunidad de poder pasar un domingo más con ella”, añadió en referencia al Día de la Madre.

Jimmy Chinchay reaparece en TV tras vencer al COVID-19

VIDEO RECOMENDADO

Periodista Jimmy Chinchay fue dado de alta tras superar la COVID-19

Periodista Jimmy Chinchay fue dado de alta tras superar la COVID-19