Dalia Durán se presentó este miércoles en el programa “Magaly TV: La Firme” y confirmó que apelará el fallo del Poder Judicial que anuló la sentencia de 21 años contra John Kelvin por los delitos de violencia física y sexual.

Claudia Zumaeta, abogada de la modelo cubana, anunció que presentaran un recurso extraordinario ante la Corte Suprema llamado casación.

“Es el último paso, este recurso extraordinario tiene como objetivo pedir la nulidad de esta sentencia, tiene 10 días de plazo, estamos dentro de los plazos. Nosotros vamos a interponer ante la Suprema un recurso de casación para que se vuelva a examinar esta sentencia porque no es justa”, refirió.

La abogada también expresó su preocupación tras la liberación de John Kelvin y dijo que existe la posibilidad que sus hijos queden desamparados.

“Él está libre y no tiene impedimento de salida del país, o sea, si él quisiera mañana se puede ir fuera del país, los niños no tienen un proceso de alimentos y debería haber ya una demanda de manutención”, acotó.

Dalia Durán reafirma acusación:

La cubana recordó el terrible episodio que vivió al ser víctima de agresiones por parte del cantante. En ese sentido, insistió en que él debería ser condenado por los delitos de violencia física y sexual.

“Yo ahora que tomo conciencia digo que eso no ha sido ni siquiera daños leves, eso ha sido un intento de feminicidio porque ese día yo pude quedar muerta por segundos. Entonces, yo no sé si él es consciente de eso, porque parece que se le ha olvidado”, enfatizó.

“Él ese día no se midió, me pudo haber matado, fue un milagro que él se haya dormido. Lo volvería a narrar tal cual, con hora y fecha, porque jamás me voy a olvidar de ese día, y así quieran decir que yo soy una mentirosa, te digo que sí es cierto todo lo que yo conté es cierto”, finalizó.

Tras reiterar que no cree que su expareja haya cambiado mientras estuvo recluido en el penal de Lurigancho, Dalia Durán dijo que los familiares del artista deberían apoyarlo en su rehabilitación.

“Deberían meterlo a un centro de rehabilitación porque si algo lo ha llevado a donde estaba, era la vida que estaba llevando. (¿Había una vida de alcohol y drogas?) Pero eso lo ha visto todo el mundo… yo he tenido que salir de madrugada a auxiliarlo muchas veces”, acotó.

