Ariana Grande sorprendió a todo el mundo con el anuncio de su compromiso con un joven de 25 años, quien no dudó en pedirle matrimonio a pocos días de celebrarse la Navidad. El nombre de la persona que le robó el corazón a la cantante es Dalton Gomez.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió varias fotografías junto a su pareja, a quien le dio el sí, y también mostrando su anillo compromiso. “Forever n then some” (“Para siempre y un poco más”, en español), escribió en su red social.

Pero quién es este personaje que ha animado a Ariana Grande contraer matrimonio. A continuación, te lo contamos.

¿QUIÉN ES DALTON GOMEZ?

Dalton Gomez es un agente inmobiliario de 25 años nacido y criado en California que viene trabajando hace cinco años para Aaron Kirman Group, una empresa exitosa de bienes raíces en Los Ángeles.

Él, además de ser un experto de la arquitectura y mansiones millonarias, posee una gran cartera de compradores vip, por lo que es considerado como un magnate inmobiliario.

El grupo Aaron Kirkman indicó en su web que Gomez ha participado en la compra venta de propiedades como Case Study #21 y Case Study #16, inmuebles valorizados en más de dos millones de dólares

En sus redes sociales, este joven ha dado a conocer que es amigo de algunos famosos, tal como lo muestra en una foto junto a Miley Cirus.

EL ROMANCE

Las especulaciones de que la cantante tenía un nuevo romance comenzaron a sonar más fuerte cuando en mayo pasado Grande y Gomez aparecieron juntos en el video oficial de “Stuck With U”, tema que interpretó con Justin Bieber por cuarentena. Al final de la grabación, la pareja se abraza y baila cariñosamente.

Ellos habían estado saliendo desde enero, pero a pedido de la cantante pop la relación se mantuvo en secreto. A esto se suma la forzosa cuarentena y distanciamiento social por la aparición del coronavirus que los obligó a quedarse en la casa de intérprete de “7 rings”.

Ambos ya tenían algunas apariciones en las historias del Instagram. En una de ellas, Grande aparecía bailando en la cuenta privada del agente inmobiliario; en otro momento, él hace lo mismo en la red social de la joven, donde aparece de espaldas jugando videojuegos.

Una fuente entrevista por ET señaló que Ariana fue cuidadosa de no revelar su romance con Dalton para que no afecte su relación, tal como sucedió con sus exparejas Pete Davidson y Mac.

