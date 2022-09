En la reciente emisión de “La Voz Perú”, Daniela Darcourt sorprendió a los televidentes y sus compañeros al revelar que estaría dispuesta a pausar su carrera musical si se llegara a convertir en madre.

La revelación de la salsera se dio después de que acercara al escenario para cargar a la nieta de uno de los participantes del reality de canto. Tras verla sosteniendo a la pequeña en sus brazos, Raúl Romero hizo un singular comentario.

“Te he visto cargando a la niñita y he tenido una visión ahí Daniela. Danielita veo la bola de cristal, una pequeña interrupción de dos años en tu carrera”, comentó el cantante generando sorpresa en Eva Ayllón, quien dijo: ”No, no. No le metas cosas en la cabeza. No, no”.

Sin embargo, la intérprete de “Señor Mentira” reveló que le “encantaría” convertirse en madre y habló de los sacrificios que estaría dispuesta hacer.

“Me encantaría. Yo me voy a atrever a decir algo, que quizás mucha gente sea un loco o extraño: Yo dejaría todo lo que tengo hoy con tal de ser mamá, fuera de bromas, fuera de ‘ay, estás muy joven’”, manifestó Daniela Darcourt.

VIDEO RECOMENDADO

Fundador de Pintura Roja no fue elegido en La Voz Perú Senior

Fundador de Pintura Roja no fue elegido en La Voz Perú Senior. | Fuente: La Voz Senior - Latina Televisión