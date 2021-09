Walter Sebastián es un técnico electricista que llegó a “La Voz Senior” con el objetivo de cumplir uno de sus sueños, el cual quedó truncado por la pandemia del coronavirus. Tras su presentación, Daniela Darcourt fue una de los coaches que elogió su talento.

El participante de 74 años cautivó a los entrenadores del reality interpretando el tema “Yo perdí el corazón”, una canción criolla compuesta por José Escajadillo Farro.

Aunque no giró su silla, Daniela Darcourt destacó la voz de Walter Sebastián y, luego de darle la bienvenida al reality musical, le hizo una inesperada confesión:

“Qué potencia, qué voz tan maravillosa, una canción que a mí me encanta, uno de mis vals favoritos y preferidos de la vida, no sé cuántas botellas de ron me he secado escuchando esta canción. Lo tengo que decir públicamente”, señaló provocando la risa de sus compañeros.

Walter Sebastián tuvo que decidir entre formar parte del equipo de Eva Ayllón o de los hermanos Joaquín y Lucía Galán del dúo Pimpinela. Finalmente, escogió integrar el cuadro de la cantante criolla.

