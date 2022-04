Danny Rosales descartó tener algún problema con José Luis Cachay Ramo, mejor conocido como ‘Cachay’, después de que el cómico comentara en una entrevista para el canal de YouTube “B&H Podcast” que el integrante de “JB en ATV” se ‘cree lo máximo’.

Rosales reveló que después de la entrevista que Cachay ofreció lo llamó y ambos rieron de sus declaraciones.

“Con Cachay no tengo ningún resentimiento, ninguna pelea. Me pasaron el video, lo vi y me maté de risa con mi compadre. Quiero mucho a Cachay, es un tipo buena onda, siempre me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros. Lo conozco años y sé que jamás hablaría mal de mí”, dijo al diario Trome.

“Él lo que hizo es tratar de marketearse y al final me llamó, nos hemos comunicado. Mira, la base de esto (declaraciones) ha sido para hacer un show y venderlo como quién es el mejor, esa fue su idea original, fue lo que me comentó. Bueno, no sé si se habrá resentido por lo que dije de su primo ‘Puchito’, pero con Cachay nos llevamos muy bien. Es más, a su hijita, que ahora está incursionando en la comicidad, estamos viendo la posibilidad de incorporarla al show que vamos a presentar”, añadió.

El integrante de “JB en ATV” dijo ser una persona humilde. “Siempre humilde, no se me han subido los humos”. Además, se mostró agradecido por el respaldo del público. “Sí, gracias a Dios nos va bien hasta ahora y nos respalda el público con su sintonía cada sábado”, puntualizó.

¿Qué dijo Cachay en la entrevista?

Cachay manifestó que Rosales se ‘cree lo máximo’; sin embargo, para él le faltaba mucho por crecer. “Danny tiene una buena energía (para actuar); pero lo que tiene de malo ... un ego. Se cree la mamá de Tarzán, se cree lo máximo... Él hizo cine, él hizo todo, uno tiene que ser humilde y sencillo”, comentó el cómico.

“No has recorrido nada, tú crees que hacer humor en el Perú es todo, anda a Chile a ver si haces reír, anda a Ecuador a ver si haces reír. Hermano lindo, con todo respeto, con todo el rollo que tienes a las justas llegas a Huacho”, acotó.

