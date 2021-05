La cantante cubana Daylin Curbelo regresa a la escena musical con el lanzamiento en las plataformas digitales del tema “No sé” en versión salsa. El estreno del videoclip se realizará en todas las plataformas virtuales el próximo 29 de mayo, un material que ha sido grabado en HD.

Daylin contó que se animó a grabar esta canción debido a que le encantó escucharla en el género cumbia que lo popularizó “Explosión de Iquitos”, además reveló que el público le pedía que vuelva a deleitar con su voz.

“Yo extrañaba cantar y sacar algo, además me lo pedían, entonces me di un tiempo para hacer música, así que grabé ‘No sé’ en salsa sin apuros y ya lo hemos lanzado en Spotify y todas las plataformas digitales”, dijo la cantante emocionada.

Sobre la competencia de ese mismo tema “No sé” que ya sacó Kate Candela y La Novel, Curbelo aseguró que su propuesta es distinta. “He escuchado que otros salseros peruanos han lanzado esa canción y cada uno es libre de hacerlo porque es un tema bonito, pero no me preocupa porque mi arreglo es totalmente distinto”, expresó.

Para esta nueva propuesta, Daylin indicó que tuvo la colaboración para el arreglo musical de Batule DJ, productor musical de “Los 4 de Cuba”.

“Él fue el indicado porque quería hacerle una onda de salsa fusión con algo de raíces cubanas con el ritmo guaguancó”, detalló la artista, quien agregó que también preparará el videoclip que será una sorpresa para el público.

TIENE SU EMPRENDIMIENTO

Mientras hizo un alto en la música desde marzo del año pasado, por las restricciones a varias actividades debido a la pandemia del COVID-19, Daylin Curbelo comentó que apostó por el lado empresarial al sacar su colección de prendas de vestir para la venta online.

“No he hecho nada de shows privados y como nos quedamos sin trabajo por la pandemia, puse un negocio de ropa y nosotras mismas confeccionamos las prendas porque mi mamá es costurera. Ahora estamos preparando la colección invierno con modelos bonitos y lo encuentran como DCurbelocollection”, dijo.

Asimismo, la cantante confesó que el año pasado pasó un gran susto al contagiarse del coronavirus.

“La pandemia nos choca a todos, no solo en lo económico, sino también en la salud. A mi familia y a mí nos dio el COVID-19 el año pasado, pero gracias a Dios fuimos asintomáticos, pero uno tiene mucho miedo y nos cuidamos”, refirió.

