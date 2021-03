Demi Lovato abrió su corazón y contó los pasajes más difíciles que atravesó durante su carrera en el documental biográfico “Dancing With the Devil”, donde también habló sobre la sobredosis que casi la lleva a la muerte en el año 2018.

En una reciente entrevista con el programa Sunday Morning, Lovato reconoció que esa etapa fue muy traumática para ella ya que casi acaba con su vida. Su adicción a las drogas era muy grande; sin embargo, recordar las palabras de los especialistas cuando fue hospitalizada hizo que reflexionara.

“Los médicos me dijeron que tenía de cinco a diez minutos de vida. Si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí”, confesó Demi Lovato en el documental, en el que también reveló que fue abusada sexualmente mientras se encontraba en un estado incapaz de consentir alguna acción.

La conductora de Sunday Morning, Tracy Smith, también aprovechó la entrevista con Demi Lovato para recordar que ya habían hablado sobre la sobriedad, hace cinco años. Por tal motivo, le preguntó sobre sus actividades durante ese intervalo de tiempo en el que buscó rehabilitarse.

“Probablemente tenía 24 años cuando hicimos la entrevista. Me estoy recuperando de un montón de cosas y he estado sobria durante muchos años, pero todavía me siento miserable. Por primera vez en mi vida, esencialmente tuve que morir para despertar”, expresó la cantante.

Cabe señalar que en “Dancing With the Devil”, Demi Lovato confesó que fue víctima de abuso sexual en dos oportunidades: la primera cuando tenía 15 años y grababa una película de Disney, y la otra cuando sufrió una sobredosis por drogas en 2018.

