Luego de 3 años de suspensión de actividades debido a la pandemia, este año regresa a lo grande el más importante evento de la cultura POP del Perú. El Día del Comic Festival en su XIII edición es el festival de cultura pop más importante del país, se llevará a cabo en el distrito de Jesús María, ubicándose en la Av. La Peruanidad al costado el Campo de Marte del 4 al 7 de mayo.

“Este año podrás disfrutar de más de 100 tiendas de venta de productos temáticos, 40 artistas nacionales (ilustradores, caricaturistas e historietistas), la presentación de los mejores clubes de fans (Jurassic Park, Harry Potter, Power Rangers, Star Wars), réplicas de vehículos de series a escala real, música de las mejores películas en orquesta sinfónica, actividades de Interacción, presentación de los mejores cosplayers nacionales, artistas internacionales Invitados, concursos, entre otras actividades que harán vivir una experiencia inolvidable”, comenta Renato Chinchon, productor del evento.

Precio de entradas del Día del Cómic Festival

Las entradas del Día del Cómic Festival tendrán un valor de:

Entrada general 30 soles

Entrada Vip 50 soles (ingreso preferencial, bolso del evento, poster, pin)

Meet& Greet Ross Marquand: 150 soles

Meet & Greet Genaro Vásquez: 50 soles

Autógrafo David Lloyd: 50 soles

Además, se celebrará de una manera muy especial el MAY THE 4TH BE WITH YOU, juntos a los principales grupos de fans de Star Wars de Lima el 4 de mayo a las 6 pm. Puedes asistir llevando algo de la franquicia y el ingreso es gratis a través de Joinnus y con invitación.

Actividades del Día del Cómic Festival 2023

30° Aniversario de JURASSIC PARK : Ven a tomarte fotos en la zona temática junto al jeep de la película escapando del feroz T-Rex, tendremos talleres para niños realizados por paleontólogos y muchos sorteos para la familia.

: Ven a tomarte fotos en la zona temática junto al jeep de la película escapando del feroz T-Rex, tendremos talleres para niños realizados por paleontólogos y muchos sorteos para la familia. 25 años de HARRY POTTER: La Batalla de Hogwarts se realizará el domingo 7 de mayo. ¡No olvides llevar tu varita para enfrentarte a los Mortífagos que atacarán el evento!

La Batalla de Hogwarts se realizará el domingo 7 de mayo. ¡No olvides llevar tu varita para enfrentarte a los Mortífagos que atacarán el evento! 30° Aniversario de los POWER RANGERS: homenaje a los primeros Rangers que fueron íconos de los 90′s.

homenaje a los primeros Rangers que fueron íconos de los 90′s. 38 años de los THUNDERCATS: Ven a tomarte una foto en el TANQUE FELINO, una réplica a escala real del vehículo de esta clásica serie de los 80′s

Ven a tomarte una foto en el TANQUE FELINO, una réplica a escala real del vehículo de esta clásica serie de los 80′s FREE COMIC BOOK DAY: ¡El sábado 6 de mayo es el día de recibir un cómic gratis! Adquiere tu entrada VIP y asegura tu cómic sin importar la hora que llegues al evento.

Invitados internacionales del Día del Cómic Festival 2023

ROSS MARQUAND : C onocido por haber interpretar a Red Skull en Avengers: Endgame e Infinity War , el actor también interpretó a Aaron en la serie The Walking Dead . Entre sus otros trabajos ha dado voz a varios personajes animados destacando en What If como Ultron, Red Skull y en Invincible como el personaje Inmortal.

: onocido por haber interpretar a Red Skull en e , el actor también interpretó a Aaron en la serie . Entre sus otros trabajos ha dado voz a varios personajes animados destacando en como Ultron, Red Skull y en como el personaje Inmortal. MEGUMI MORI : Directo desde Japón, llega la legendaria Delfín Azul de Liveman.

: Directo desde Japón, llega la legendaria Delfín Azul de Liveman. DAVID LLOYD : Dibujante y co-creador del cómic de V for Vendetta .

: Dibujante y co-creador del cómic de . CHRISTIAN DUCE : Ha dibujado para títulos como Wonder Woman , The Flash , Batman / Fortnite y I’m Batman . Actualmente está trabajando en un proyecto por ahora secreto para DC comics, que involucraría a The Justice League .

: Ha dibujado para títulos como , , y . Actualmente está trabajando en un proyecto por ahora secreto para DC comics, que involucraría a . GENARO VÁSQUEZ: Es la voz en español de “Rafiki” en la franquicia “El Rey León”; Androide 17 y “Kaioshin” en la serie “Dragon Ball”, “Darien y Tuxedo Mask” en la serie “Sailor Moon”, y cientos de personajes más para Cartoon Network, FOX, Warner, Disney, Universal, entre otros.

Para más información sobre cómo adquirir las entradas, visiten el siguiente enlace.