El próximo domingo 20 de junio se celebra el “Día del Padre” en diversas partes del mundo, si bien será una celebración diferente para muchos, otros festejarán por primera vez este momento. Pese a la pandemia, muchas estrellas de Hollywood le dieron la bienvenida a sus primogénitos.

En la siguiente nota descubre que famosos, tanto actores, cantantes o personalidades conocidas, se convirtieron en padres durante la pandemia. Joe Jonas, Orlando Bloom, Richard Gere, entre otros encabezan la lista.

JOE JONAS

El integrante de los Jonas Brothers fue una de las estrellas que se convirtió en padre durante la pandemia. Tras casarse en Las Vegas en mayo de 2019, el cantante y su esposa Sophie Turner anunciaron el nacimiento de su bebé un año después. En julio de 2020 dieron la bienvenida a Willa. Hasta el momento no han compartido fotografías del bebé; sin embargo, durante el embarazo, la actriz de “Game of Thrones” no dudó en mostrar su estado.

ORLANDO BLOOM

El actor y la cantante Katy Perry dieron la bienvenida a su pequeña hija Daisy Dove en agosto de 2020. El anuncio del nacimiento de Daisy se produjo a través de una publicación de UNICEF en sus redes sociales. De esta manera, el actor se convirtió en papá por segunda vez, ya que tiene un hijo con su expareja Miranda Kerr.

ZAYN MALIK

Otro de los famosos que se convirtió en padre durante pandemia fue el cantante Zayn Malik. Junto a la modelo Gigi Hadid dieron la bienvenida a Khai Hadid Malik en septiembre de 2020. A través de su cuenta de Instagram, el cantante anunció el nacimiento de su bebé y compartió una tierna imagen de sus manos entrelazadas.

ALEC BALDWIN

El caso del actor Alec Baldwin fue muy particular, pues celebró por partida doble. En septiembre de 2020, él y su esposa Hillaria dieron la bienvenida al pequeño Eduardo. Meses después, en marzo de 2021, recibieron a Lucía, quien llegó al mundo a través de un vientre subrogado.

KIT HARINGTON

El actor y su esposa Rose Leslie, ambos coprotagonistas de la serie “Game of Thrones”, confirmaron en septiembre de 2020 que estaban en la dulce espera. Tras mantener en secreto el proceso de embarazo y el nacimiento del bebé, la revista People reveló que el bebé es un niño y que nació antes de febrero de 2021.

MACAULAY CULKIN

El actor de “Mi pobre angelito” y la actriz de “The Suite Life of Zack & Cody” se convirtieron en padres en abril de 2021. Su hija se llama Dakota y, hasta el momento, no han compartido fotos de la bebé; sin embargo, en declaraciones para The Times, el publicista de Culkin contó que su entorno está muy feliz por la llegada de la bebé.

RICHARD GERE

A sus 70 años, el actor es uno de los primeros que se convirtió en padre durante la pandemia del COVID-19. Gere dio la bienvenida a s segundo hijo junto a la empresaria Alejandra Silva en abril de 2020. Ambos manifestaron su alegría en diferentes oportunidades.

WILMER VALDERRAMA

El actor de 41 años, expareja de la cantante Demi Lovato, dio la bienbenida a su primera hija con la modelo Amanda Pacheco, de 28 años, el pasado 21 de febrero. Valderrama compartió un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo “al cielo” por la llegada de su bebé.

GIANLUCA VACCHI

El empresario, DJ e influencer italiano de 53 años anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que se convirtió en padre. Él y la modelo venezolana Sharon Fonseca, de 25 años, celebraron la llegada de su primera hija juntos a través de sus redes sociales.

