En los últimos años de su vida, Diana de Gales renunció a su seguridad policial pese a que aún los paparazzi la acosaban, y se volvió bastante diestra para esquivarlos cuando no quería que la vieran. Según revelaron alguna vez las sobrinas de Diana, Eliza y Amelia Spencer, la princesa tenía una técnica para evitar a los fotógrafos cuando iba con niños sin que ellos se asustaran.

En la revista Tatler, las hijas gemelas de 28 años del hermano de Diana, Charles Spencer, hablan de los recuerdos que conservan de su tía. Aunque Eliza y Amelia tenían cinco años cuando Diana de Gales falleció, Eliza recuerda bastante bien la historia de un día en que Diana las llevó a la playa de Noordhoek, en las afueras de Ciudad del Cabo, y logró evadir a los paparazzi sin alarmar a las niñas.

“Obviamente, podría haber sido bastante aterrador para nosotras, por ser tan pequeñas y no entender lo que estaba pasando”, relata. “Pero ella lo convirtió en un juego de quién podría llegar antes al auto. Fue sorprendente cómo nos protegió de una manera que nos hizo sentir seguras y no asustarnos. No teníamos ni idea de lo que estaba haciendo en ese momento”, comenta sobre la princesa Diana.

Aunque nacieron en Londres, las gemelas han vivido en Sudáfrica desde 1995. Charles y su entonces esposa, Victoria Aitken, se mudaron a Ciudad del Cabo con sus cuatro hijos. En noviembre de 2020, le reveló a The Telegraph que se enamoró del país durante unas vacaciones y que se mudó con la familia allí porque quería que sus hijos tuvieran una “educación privada, feliz y sin preocupaciones”.