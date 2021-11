Diana Sánchez reapareció este miércoles antes las cámaras de “América Hoy” para contar detalles sobre la salud de su novio Dan Guido, quien fue diagnosticado con leucemia.

La exchica reality contó que su prometido está más estable y que actualmente se encuentra recibiendo quimioterapia. “Él está muchísimo mejor gracias a Dios, ha comenzado hace unas semanas el tratamiento de quimioterapia oral, la verdad que están dando resultados bastante buenos, todas las semanas le están haciendo monitoreo para ver que todos los números lleguen a lo correcto”, explicó en un inicio.

Asimismo, Diana Sánchez reveló que su pareja Dan Guido tiene un tipo de leucemia difícil de diagnosticar, y contó cuáles fueron los síntomas que tuvo antes de ser diagnosticado con la enfermedad.

“Todo comenzó luego de su cumpleaños, yo fui a visitarlo a Nueva York, y al día siguiente me comenta que estaba con dolor de cuerpo. Lo primero que a uno se le viene a la mente es el COVID-19. Se hizo un examen y salió negativo”, explicó Sánchez.

“Me decía ‘yo siento un dolor extraño, me duelen los huesos, me duele la cadera, me duele la rodilla (...) pasaron ciertas cosas que sí nos alertaron, como el dolor de los huesos. Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”, agregó.

