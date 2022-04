Después de 25 años, Diego Bertie ha decidido regresar a su esencia con toda la energía que conlleva retomar esta faceta: la música, y no ha encontrado mejor idea que hacerlo con “Días de furia”, un show que tendrá cuatro únicas funciones y que estará lleno de pop y rock de los 80′s y 90′s.

“Después de 25 años regreso a la música, vuelvo a mi esencia, porque era una deuda que tenía pendiente conmigo mismo. Crear música es un medio para expresarme y contar historias, para desmenuzar cada palabra, cada sonido, y releerlo desde tu verdad más íntima, es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca”, indicó.

“Me encuentro en una etapa de la vida en la que creo que es ahora o nunca. La pandemia y lo convulsionada que está la realidad me hace pensar que hay que vivir el ahora, la vida es un regalo y estamos aquí para hacer lo que nos hace felices. No he dejado la actuación, pero ahora solo estoy enfocado en mis proyectos musicales”, agregó.

En “Días de furia”, el cantante llega con canciones de su icónica banda “Imágenes” y su época de solista, y rinde un homenaje a los músicos que influyeron en su vida: Charly García, Fito Páez, Soda Stereo y más. Así, “Caras nuevas”, “Qué difícil es amar”, “Los buenos tiempos”, “De música ligera”, “El amor después del amor” y otros tantos hits, son parte del extraordinario repertorio.

“Mi sueño de niño era cantar y hacer sentir y compartir lo que me salía del corazón, estoy muy feliz de estar nuevamente aquí”, finaliza el intérprete. El show va este 26 de mayo, y 2, 9 y 16 de junio, en La Estación de Barranco y las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Cabe recordar que Diego Bertie se lanzó como solista en 1997 tras su paso por el grupo ″Imágenes” con el álbum “Fuego Azul” cuyo primer sencillo, “Qué difícil es amar”, ocupó los primeros puestos en las listas locales, Luego retomó su carrera actoral en producciones de Venevision, Caracol, RTI, Univision, Telemundo y productoras independientes con quien hizo telenovelas, series y películas. Hace 10 años decidió regresar al Perú para estar cerca a su familia y trabajar en su país.

