Tras esquivar el tema durante más de 28 años, Diego Bertie habló por primera vez de la relación que mantuvo con Jaime Bayly, vínculo sentimental que fue expuesto por el escritor en su libro “No se lo digas a nadie”.

El actor ya no quiere callar más y a sus 54 años de edad ha decidido responderle al famoso conductor peruano, a quien cuestionó por revelar pasajes íntimos de su vínculo sentimental sin su autorización.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó Diego Bertie.

Pese a que considera que Jaime Bayly afectó su vida al exponer su sexualidad públicamente, el intérprete de ‘Qué difícil es amar’ aseguró que ya dejó sus resentimientos en el pasado.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, el que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, aclaró Diego Bertie.

Jaime Bayly recuerda romance:

Casi 28 años después de remecer el mundo del entretenimiento con su libro “No se lo digas a nadie”, Jaime Bayly continúa narrando los pasajes que vivió junto a Diego Bertie.

“Yo creo que escribí de él porque lo quería, lo seguía queriendo, lo extrañaba, de alguna manera quería recuperarlo en la memoria, en la imaginación, pero él se enojó, no sé si sigue enojado”, comentó el conductor en su programa en Mega TV.

