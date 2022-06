El reconocido actor y cantante, Diego Bertie no solo se animó a hablar abiertamente sobre su homosexualidad, sino que también reveló estar enamorado de una persona que no pertenece a la farándula, por eso no quiso dar más detalles al respecto.

Así lo contó durante una entrevista que dio para el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’ conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde también contó los detalles sobre su regreso a la música.

Rodrigo González dio la bienvenida al cantante cuando él hizo un comentario sobre el estampado de su polera cuya imagen era la del pintor Diego Velázquez. “Mejor mano que te toque, imposible”, dijo el actor.

Este comentario dio pie a que el popular ‘Peluchín’ preguntara: “¿Y hay alguna mano que te está tocando por estos días? Te vemos contento, la gente dice que estás guapo, veo los comentarios en las redes y cada día vas sumando seguidores, digo... ¿habrá alguien al que le permites entrar en tu templo?”.

“Digamos que no me falta cariño, tengo amor en exceso y del mejor... Nunca me ha gustado hablar de mi intimidad, pero tampoco tengo nada que ocultar, sino que no es una persona pública”, explicó sin ningún temor a revelar que está e incluso agregó una frase de las canciones que interpreta: “Tiempo entero y con tarjeta marcada”.

Tras 25 años fuera de los escenarios, Diego Bertie vuelve a la música para deleitar a sus seguidores con el show ‘Días de furia’ donde interpretará sus temas, pero también música de los 80 y 90. Entre las canciones que interpretará están ‘Caras nuevas’, ‘Que difícil es amar’, ‘Los buenos tiempos’, ‘De música ligera’, ‘El amor después del amor’ y otros tantos hits. Las entradas para su concierto están en Teleticket.

Diego Bertie confirma tener pareja y estar enamorado