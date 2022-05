Diego Bertie acaba de remecer el mundo del espectáculo tras confirmar que tuvo un romance fugaz con el escritor peruano Jaime Bayly en los años 90, un vínculo sentimental que fue materia de especulaciones durante años.

Precisamente, este romance secreto tuvo un salto a la comedia gracias al divertido sketch que realizaron Jorge Benavides y Carlos Álvarez hace casi 15 años en el “Especial del Humor”.

Transcurría el año 2007 y la polémica que envolvía a Diego Bertie y Jaime Bayly volvió a revivir luego que el periodista hiciera referencia a su idilio con el actor en una columna en el diario Correo. Jorge Benavides y Carlos Álvarez aprovecharon este momento para realizar una hilarante parodia sobre el sonado romance de las figuras televisivas.

En aquel entonces, el intérprete de “Qué difícil es amar” había protagonizado un spot publicitario de una conocida marca de detergentes, y los comediantes usaron dicho comercial para realizar una de las parodias más recordadas del “Especial del Humor”.

Diego Bertie se confiesa:

Tras esquivar el tema durante más de 28 años, Diego Bertie habló por primera vez de la relación que mantuvo con Jaime Bayly, vínculo sentimental que fue expuesto por el escritor en su libro “No se lo digas a nadie”.

El actor ya no quiere callar más y, a sus 54 años de edad, ha decidido responderle al famoso conductor peruano, a quien cuestionó por revelar pasajes íntimos de su vínculo sentimental sin su autorización.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó Diego Bertie.

