Diego Bertie rompió su silencio y luego de 28 años confirmó que tuvo una relación sentimental con el conductor de TV Jaime Bayly, quien en sus libros ya se había referido a dicho romance con el conocido actor cuando ambos eran jóvenes.

En su declaración al programa “Magaly TV, la firme”, Bertie aclaró que su relación fue corta, pero fallida. Además, resaltó que si bien la relación no fue relevante, los libros de Jaime Bayly vulneraron su privacidad.

“Tuvimos una relación corta, una relación fallida, no fue una relación relevante. Lo relevante fue lo que él hizo con eso, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y me expuso, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, me hizo mucho daño”, aseguró Bertie.

“Fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal”, añadió el conocido actor nacional durante su entrevista con Magaly Medina.

Asimismo, Diego Bertie se sinceró y aseguró que cuando estaba dispuesto a mantener una relación formal con Jaime Bayly, el escritor simplemente desapareció y se casó con su mejor amiga.

“Nunca me enamoré de Jaime, era como una sombra como un fantasma... Cuando yo estuve dispuesto... En el momento en el que hubo la posibilidad de que tengamos algo él simplemente se quitó y se casó con mi mejor amiga, nunca estuvo interesado en querer algo conmigo”, puntualizó.

