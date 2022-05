La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, sorprendió a propios y extraños, al tener inesperada reacción al ser consultada por los rumores sobre el fin de la relación que mantiene su hijo con la actriz y modelo, Alondra García Miró.

Y es que cada vez son más fuertes los rumores sobre el término de la relación de Alondra García Miró y Paolo Guerrero debido a que la actriz ha dejado de usar el anilló que le regaló el deportista. Otro indicio de la separación fue la ausencia de Alondra en el cumpleaños de la señora Peta.

Por eso, la producción de ‘América hoy’ llamó a la madre de Paolo, ella respondió animada diversas preguntas, hasta que el reportero tocó el tema de Guerrero y Alondra, su fastidio fue tal que decidió cortar la llamada.

“Usted cree que Paolo ha estado un poco distraído, porque se comenta que ya no está con Alondra, porque ella ya no usa el anillo”, se escucha decir al reportero de ‘América Hoy’ a la madre del futbolista.

“No me pregunten de esas cosas, ¿okey? Gracias. Chao”, respondió doña Peta, evidentemente molesta y dejando en claro que prefiere no meterse en la vida de su hijo. Actitud que aumentarían las especulaciones.

