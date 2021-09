En la reciente emisión de “América Hoy”, Gisela Valcárcel se comunicó vía telefónica para felicitar a las conductoras por su segundo aniversario; sin embargo, en medio de su mensaje Edson Dávila la interrumpió para hablar sobre su renovación de contrato, pero la respuesta de la mamá de Ethel Pozo sorprendió a más de uno.

“Señora Gisela, todo bonito, pero no hemos hablado de la renovación”, increpó Edson a la ‘Señito’ cuando todos recordaban los mejores momentos del magazine matutino durante el 2021.

Ante la consulta, Gisela respondió que Edson no podría firmar una renovación debido a que nunca tuvo un contrato. “¿Qué renovación? si tú nunca firmaste contrato, tú has estado por dos meses como colaborador, ¿Yo te lo firme? ¿o lo firmó otra persona? porque no me llegó tu contrato”, explicó la conductora de televisión.

La dueña de GV Producciones le aclaró a Edson que el productor Armando Tafur no tiene potestad para firmar los contratos de los conductores de “América Hoy”.

“Yo de verdad no he firmado tu contrato. Armando no tiene potestad. Yo de verdad no lo he firmado”, añadió Gisela. “Hoy voy a su casa a conversar”, respondió un poco confundido Dávila.

VIDEO RECOMENDADO

Edson Dávila ‘Giselo’ fue presentado como nuevo integrante de ‘América Hoy’

Edson Dávila, más conocido como 'Giselo' se reencontró con Ethel Pozo, en la nueva temporada de 'América Hoy', (Fuente: América TV)