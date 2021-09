El co-conductor del programa ‘América hoy’, Edson Dávila reclamó a Gisela Valcárcel por no darle oportunidad de hablar en ‘Reinas del show’, donde fue invitado como especialista junto a sus compañeras de conducción del programa matutino.

Así lo dijo en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’ donde también contó sentirse contento por los retos que cada día enfrenta en ‘América hoy’.

“Me invitaron como comentarista, ese fue el problema, no sé para qué me invitaron (a Reinas del show). La señora decía: ‘Palabras de Janet Barbosa’, yo decía ahorita me va a tocar. Luego, palabras de Ethel Pozo, comentarios de Ricardo Rondón y luego palabras de Ethel Pozo, y yo decía otra vez Ethel hasta cuando le va a preguntar a su hija, no te pases. Acabó el programa y me quedé anotando nomás”, reclamó Edson Dávila.

El co-coductor de televisión negó la posibilidad de volver a bailar en el reality de Gisela Valcárcel debido a que su edad y experiencia ya no le permite.

“Ya no quiero volver a bailar porque ya no tengo 20 años. Voy a cumplir 38 años bien puestos. Ya no puedo hacer notas y luego ir a bailar, las rodillas ya no me dan”, reconoció Edson y fiel a su estilo señaló que en el futuro quiere ser conductor de un programa propio e invitar Ethel y Melissa de vez en cuendo: “les falta todavía”.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria sobre sorpresas de Said Palao por su cumpleaños

Alejandra Baigorria sobre sorpresas de Said Palao