En la reciente edición de “América Hoy”, Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, sorprendió a sus compañeros tras asegurar públicamente que Janet Barboza −pese a sus años de trayectoria− no ha logrado ganarse el cariño del público.

El comentario del popular ‘Giselo’ vino después de que en la secuencia ‘Mito o Verdad’ tuviera que responder la siguiente pregunta: “¿Es mito o verdad que tienes envidia a Janet porque tienen casi la misma edad, pero ella tiene más trayectoria?”.

Ante la consulta, Edson Dávila señaló que tiene respeto y admiración por la conductora; sin embargo, para él, ella no ha logrado ganarse el cariño del público.

“Mito. En primer lugar, la señora y yo no tenemos la misma edad. Cómo le voy a tener envidia, yo la admiro, la respeto, me parece inteligente, tiene respuesta para todo. Yo la vi en las ‘La Movida de los Sábados’, pero la verdad en tanto años no ha logrado tener el cariño del público”, señaló.

La respuesta de la figura de América Televisión hizo reír a todos en el set y Janet respondió: “Alguien hoy en día en día, en televisión nacional, podrá llevar a 80 mil personas a un concierto”.

“No iban por usted, iban por los artistas, por Agua Marina, por Armonía 10. No va a comparar sus shows con los míos, yo canto bailo”, respondió inmediatamente Dávila, generando nuevamente la risa en el set.

