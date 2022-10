Un curioso momento se vivió en la edición de este jueves, 6 de octubre, de “Esto es Guerra”. Alejandra Baigorria pasó un incómodo momento durante el juego de preguntas del reality de competencia.

Said Palao debía adivinar el personaje escondido que se encontraba en la pantalla sin imaginar que se trataba de Guty Carrera, poniendo en serios aprietos a la empresaria de Gamarra.

La combatiente no imaginó que tendría que darle pistas a Said para que adivine el nombre de su expareja, con quien no terminó en buenos términos. “Ay no ¡Qué horrible!”, fue la primera expresión de ‘Ale’ ante desagradable sorpresa.

“El que hacía así: ‘Yo no fui infiel, yo no fui infiel”, señaló la influencer. Su descripción fue suficiente para que su pareja descubriera de quién se trataba e inmediatamente dijo el nombre correcto frente a cámaras.

Una situación similar vivió Fabio Agostini. El chico reality tenía que adivinar el nombre de Paula Arias e Israel Dreyfus no tuvo mejor idea que recordarle que el personaje tenía el nombre de su ex.

“Su nombre es como el de tu ex, la que te cambió por Ignacio (Baladán)”, señaló Israel en clara referencia a Paula Manzanal. Su broma desató la risa de todos en el set.

Le recuerdan a Fabio Agostini su ex Paula Manzanal en EEG

