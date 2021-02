Efraín Aguilar, creador de la series de televisión “Al fondo hay sitio” y “Mil oficios”, envió un mensajes a sus seguidores desde la Villa Panamericana, donde se encuentra internado tras dar positivo a coronavirus (COVID-19).

El productor señaló que se está recuperando favorablemente y dijo estar agradecido con todas las personas que se han preocupado por él tras conocerse que contrajo el virus.

“Estoy bastante mejor, haciendo los ejercicios de respiración, ya salí de la crisis y agradezco a todas las personas que se han preocupado por mí, al igual que el trato que me están dando en Villa El Salvador. Me quedo hasta el próximo sábado”, precisó Aguilar al diario Trome.

Aguilar comentó que pese a que ya salió de lo peor tiene que “seguir cuidándome porque los pulmones siempre quedan debilitados”.

Efraín Aguilar reveló que al conocer su diagnóstico no sintió miedo, pues confía en Dios. “Tengo 76 años y soy una persona que sabe aceptar las vicisitudes de la vida, no me bajoneo porque tengo mucha fe en Dios”, terminó.

Días atrás, Aguilar confesó sentirse triste debido a los planes de demoler el teatro Canout, espacio cultural del que se hace cargo hace 17 años.

El productor de televisión contó que la pandemia del COVID-19 trajo consecuencias económicas por las que ya no puede mantener el lugar y el dueño planea venderlo como terreno. “Es difícil despedirse. A todos los actores y trabajadores que han pasado por este teatro me siento muy agradecido”, dijo a las cámaras de Cuarto Poder.

