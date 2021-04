Tras un año de ausencia en la pantalla chica, Gisela Valcárcel regresó este sábado 24 de abril con su programa “El artista del año”. La conductora de televisión aparición luciendo un vestido rojo.

Gisela, evidentemente emocionada, dedicó unas palabras a su público: “Hola. Buenas noches, sé que no están todos, pero también sé por qué estamos en esta pista, estamos para de algún modo decir que podemos, los peruanos, salir juntos adelante, que quizá no estamos con todas las personas que amamos, que hemos pasado momentos difíciles y seguro habrá otros momentos más, desde mi lado y con un equipo maravilloso, le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes”, dijo.

Además, la madre de Ethel Pozo pidió a todos los presentes que se unieran a ella para aplaudir a todas las personas que han estado en primera línea luchando contra el COVID-19.

“Quiero que el primer aplauso sea para quienes desde marzo pasado han estado en primera línea dándonos esperanza, amor, pasión, a cada médico, enfermero, policía, bombero, a los muchos que nos hicieron sentir que podíamos avanzar y que no nos íbamos a quedar sin tener esta oportunidad, quiero que mis compañeros me acompañen a aplaudir a estas personas que he querido aplaudir desde el primer día”, comentó.

Antes de continuar con su show, la figura de televisión aseguró que confía que los momentos difíciles que vivimos actualmente por la pandemia pasarán. “El 2020 fue un año difícil, pero hoy yo recordaba que cuando tenía 17 años sentía que pasaba un momento difícil, esto señores también va a pasar. Gracias señor”, acotó.

