‘La Uchulú’ se robó el aplauso del jurado tras su primera presentación en la gala final de “El artista del año”. La popular tiktoker tuvo como refuerzo a la cantante española Melody y Linda Caba, integrante de “Explosión Iquitos”.

La también integrante de “El Reventonazo de la Chola” interpretó los populares temas “No sé” y “El baile de los gorilas”.

La cantante española aprovechó su visita al programa de Gisela para manifestar su agradecimiento por todo el cariño que ha recibido en Perú. “Yo estoy emocionada de haber llegado a esta tierra que me ama, que yo quiero, además estoy emocionada de poder cantar con la ‘Uchulú’. Yo ya no me quiero ir, yo ya rompí la tarjeta”, comentó.

Tras el show, los miembros del jurado se pararon para aplaudir y elogiar a ‘La Uchulú’, además cada uno calificó con 11 su actuación.

Denisse Dibós pidió unos segundos para dirigirse a la tiktoker y pedirle que no deje de prepararse, pues considera que tiene mucho por dar.

“Mi querida Uchulú, creo que tú ya sabes que tengo una debilidad por ti, el carisma que tienes, lo que haces en este escenario realmente me llega. Muchas veces la gente nos comenta cómo le diste tal puntaje a alguien que no canta, sí la técnica es importante, pero lo que me comunica un artista cómo enciende el escenario, todos los jurados nos hemos parado, Uchulú nunca dejes de prepararte porque tienes mucho por dar”, comentó.

