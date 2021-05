En la reciente emisión de “El artista del año”, ‘La Uchulú’ tuvo como refuerzo a la cantante Ruth Karina, ambas fueron las encargadas de ponerle el ritmo selvático a la noche.

Tras un corto saludo a Gisela Valcárcel, la influencer y la cantante deleitaron a los televidentes y al jurado con su interpretaron de “Sangre caliente”.

“Bravo ‘Uchulú’ a línea de jueces. Gracias Ruth Karina, tu arte no está en tela de juicio, pero te pido que acompañes a ‘Uchulú’ mientras escucha el veredicto hacía ella”, comentó Gisela antes de darle pase a Santi Lesme.

El jurado español cuestionó que la también integrante de “El Reventonazo de la Chola” haya interpretado canciones de la selva en las tres galas que se han realizado hasta el momento.

“Uchulú, te voy a pedir un favor. Es la tercera gala seguida que la producción te pone un ritmo de la selva. El artista del año no es un artista de la selva, es el artista de costa, sierra y selva. Por favor, pido que no te pongas tres galas haciendo el mismo género. La verdad que ya nos saturaste”, sentenció Lesmes.

Janet Barboza, quien estuvo como jurado vip, decidió otorgarle un punto adicional a ‘La Uchulú’, además la felicitó por su carisma en el escenario.

“Cada década salen personajes como tú, Uchulú, con tanto carisma. Te siento genuino, eres muy natural y sin duda la cámara te ama. Espero que estar en un medio como la televisión no te haga perder eso genuino que eres. A mí me ha encantado (su presentación), me inspiras mucha ternura”, expresó la popular ‘Rulitos’.

El artista del año: Disfruta la presentación de ‘La Uchulú’ junto a Ruth Karina

VIDEO RECOMENDADO

El artista del año: Gisela Valcarcel y su sentido mensaje en el estreno de su programa

El artista del año: Gisela Valcarcel y su sentido mensaje en el estreno de su programa