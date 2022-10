En la reciente edición de “El gran show” se vivió un tenso momento cuando Melissa Paredes soltó la posibilidad de que su novio Anthony Aranda pise la pista de baile de Gisela Valcárcel para “destruir a todos (sus compañeros)”. Ante este comentario, Gabriela Herrera no se quedó callada y defendió su talento.

“Creo que no hay que subestimar, ni hay que decir quien puede ser el mejor porque todo se ve en la pista (de baile)”, dijo Gabriela.

Paredes trató de interrumpir el comentario de Herrera, pero ella no se lo permitió: “Melissa, no te alteres por tu novio. ¡Tranquila! Lo único que he dicho es que en la pista se puede ver todo”.

“Yo no he arrugado ante una Brenda (Carvalho) o Isabel (Acevedo), que han sido campeonas y bicampeonas, y mucho menos le voy a arrugar a Anthony (Aranda)”, sentenció.

El Gran Show: Inicio del programa

Melissa Paredes se quedó con la boca abierta por el comentario de Gabriela Herrera y finalmente decidió dar vuelta a la página para continuar con la competencia, conducida por Gisela Valcárcel.

Cabe mencionar que Anthony Aranda fue parte del staff de bailarines de “El Gran Show”, donde conoció a Melissa Paredes, exesposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

