Un momento bastante emotivo se vivió este sábado 22 de octubre en “El Gran Show”. Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse al reconocer que se equivocó y que muchas veces actuó de forma revanchista, en clara alusión al conflicto que ha sostenido con su exesposo Rodrigo Cuba.

La modelo aseguró que actualmente tanto ella como su expareja han dejado atrás los rencores y están enfocados en el bienestar de su hija. Para ello, ambos están tomando terapia psicológica.

“Me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho en un inicio, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar en ambos bandos”, señaló la actriz con la voz entrecortada.

En otro momento, Melissa Paredes aseguró que pagó muy caro las consecuencias de tener una actitud revanchista. “Me dicen mucho que soy muy débil, muy suave, que debería dar con esa moneda, créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor. No se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace, eso lo aprendí a la fuerza, pero lo aprendí”, agregó.

Melissa Paredes protagonizó un emotivo momento en su ingreso a 'El Gran Show' contando que estuvo muy triste por sus actos en el pasado, "Me tocó perdonar y me tocó pedir perdón" afirmó la participante. Además en su presentación en la pista de baile deslumbró al jurado interpretando a la popular Jennifer Lopez. (Fuente: América TV)

¿Qué pasó en la tercera gala?

El pasado 15 de octubre se volvió a vivir una intensa competencia entre los participantes de “El Gran Show”. Además del esperado versus de canto y baile entre Giuliana Rengifo y Leysi Suárez, la tercera gala terminó con un eliminado y dos nuevos sentenciados.

Dalia Durán se despidió del reality tras no alcanzar los votos necesarios del público luego de quedar en sentencia con el Dr. Cappillo. Aunque el jurado tenía la opción de utilizar el salvavidas, finalmente consideraron no hacerlo y la cubana tuvo que abandonar el programa.

Samahara Lobatón, quién fue representada por ‘Robotina’, quedó en sentencia junto a Facundo González, mientras que Gabriela Herrera volvió a destacar y se llevó los mejores pasos de la noche.

Por otro lado, Leysi Suárez y Giuliana Rengifo se enfrentaron en un infartante versus de baile y canto. Luego de su puesta en escena al ritmo de cumbia, Giuliana se coronó como la ganadora.

VIDEO RECOMENDADO:

El Gran Show: Dalia Durán es eliminada en la tercera gala

Dalia Durán y el Dr. Cappillo quedaron sentenciados en la gala pasada y tuvieron que demostrar en la pista de baile la razón de quedarse en el programa. Lamentablemente la cubana no pudo estar a la altura y fue eliminada del certamen, a pesar de que se consultó al jurado de usar un ‘salvavidas’ éste optó por no utilizarla. (Fuente: América TV)