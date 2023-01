Gordon Ramsay, reconocido chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico, fue noticia por una declaración que generó opiniones divididas.

El mediático cocinero, quien ha sido condecorado con 17 estrellas Michelin, reveló que no piensa dejarle su fortuna a ninguno de sus hijos. Asimismo, explicó los motivos detrás de su decisión.

Durante una entrevista con The Telegraph, Ramsay compartió algunas de las estrictas reglas que sus hijos deben seguir para que sean conscientes del valor del dinero y el trabajo duro.

“No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso”, dijo Ramsay, quien es el tercer cocinero más rico del mundo con una fortuna de 220 millones de dólares.

“Giro a la izquierda con Tana y ellos giran a la derecha y le digo a la azafata: ‘asegúrate de que esos pequeños no se nos acerquen, quiero dormir en este avión’. Me partí el cul* para sentarme cerca del piloto y lo aprecias más cuando te lo has ganado”, agregó.

Sus hijos han aprendido a trabajar y ahorrar desde muy jóvenes, a pesar de vivir rodeados de lujos

Por otra parte, reveló que sus hijos han aprendido a trabajar y ahorrar desde pequeños sin importar los lujos que los rodean. Así, pueden costear necesidades como ropa, transporte, cuentas de teléfonos y plataformas de streaming.

La razón detrás de las estrictas reglas que impone a sus hijos es, cómo no, fomentar el trabajo entre ellos y que aprendan a valorar el esfuerzo y las posibilidades de crecimiento.

Quién es Gordon Ramsay

Gordon James Ramsay nació en Escocia el 8 de noviembre de 1966. En toda su carrera gastronómica ha sido condecorado con 17 estrellas Michelin, de las que hoy mantiene siete.

Además de sus facetas culinarias, Ramsay es conocido por presentar programas de televisión y espacios de telerrealidad sobre cocina, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Entre los más conocidos se encuentran Hell’s Kitchen, The F Word, Kitchen Nightmares y la versión estadounidense de MasterChef.

Según Wikipedia, el primer restaurante de Gordon, Restaurant Gordon Ramsay, mantiene las tres estrellas Michelin y fue durante ocho años el mejor de Londres. En 2008 perdió esa condición por Petrus, un restaurante dirigido por uno de sus antiguos protegidos, Marcus Wareing.