La conductora del espacio sabatino ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz dejó en claro que en su casa practican la coparentalidad, es decir que tanto su esposo, Yaco Eskenazi como ella se encargan de la crianza de sus hijos.

Todo se dio cuando Natalie Vértiz comentaba que le encanta la pareja conformada por Angie Arizaga y Jota Benz, quienes participaron en la secuencia ‘Cuánto sabes sobre tu mejor amigo’.

“Jota la conoce muy bien a Angie, sabe que le gusta que la engrían. ¿A qué mujer no le gusta que la engrían ‘Choquita’?”, dijo Natalie. A lo que, en broma, ‘Choca’ contestó: “Sí, Yaco ya me ha contado”.

Sin embargo, Natalie Vértiz no se quedó callada y aclaró a su partner: “Eso no se llama engreír, se llama ‘coparenting’ (coparentalidad en español), eso se llama que la paternidad es de dos, no es solo de la mamá. Es la paternidad en conjunto. No se trata de que la mamá tiene la leche y por eso la mamá se queda todo el día”.

“Tranquila amiga”, dijo Choca entre risas, pero Natalie siguió con su discurso, algo más relajada: “Eso significa que el papá debe dar el apoyo moral todos los días”.

Este último sábado, Natalie Vértiz retornó a la conducción de ‘Estás en todas’ y contó que dejó a su pequeño Leo, que acaba de cumplir un mes de nacido, al cuidado de Yaco Eskenazi.

VIDEO RECOMENDADO