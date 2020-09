Hace unos días, los abogados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán , uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, apelaron la sentencia de cadena perpetua que recibió hace un año en Estados Unidos por traficar cientos de toneladas de droga a este país.

Debido a esta razón, el nombre de este personaje volvió a ocupar las portadas y reportes en diversos medios de comunicación a nivel mundial que informaron la medida adoptada por su defensa, la cual podría durar entre dos a cinco años.

Pero el narco no sólo acaparó la atención de la prensa, sino también su esposa Emma Coronel, quien estaría más vigente que nunca en las redes sociales. Y es que la musa del capo habría compartido en sus perfiles de Instagram y TikTok, algunos momentos íntimos con sus amigos.

Emma fue reina de belleza de Durango y era sobrina de Ignacio Nacho Coronel, antiguo socio de 'El Chapo', quien murió en 2010 en un operativo militar (Foto: Emma Coronel / Instagram)

En el video de 14 segundos se ve a la pareja del líder del Cártel de Sinaloa bailando en compañía de otra mujer en un local, donde disfrutan de unas copas.

Aunque el video no es actual, varias personas decidieron revivir la grabación de 2018 para asegurar que ella no estaría pendiente de lo que pasa con su esposo, así como lo hizo hace dos años cuando el narco esperaba su sentencia y ella se divertía.

En el clip Emma y su amiga entonan la canción “Yo quiero bailar” de los Negros Fumacheros cuyas letras dicen: “No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero bailar y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza”.

En otro momento, Coronel posa delante de un espejo y se toma una foto. No se sabe si las cuentas donde se compartió la imagen y video son manejados por ella o alguien de su confianza, pero ambos se viralizaron nuevamente.

El padre de Emma Coronel fue detenido por la Policía Federal, acusado de delitos contra la salud (narcotráfico) en abril de 2015, casi tres meses después de aparecer en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Foto: Emma Coronel / Instagram)

