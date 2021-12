A pocas horas de la llegada de la Navidad, Ivana Yturbe sorprendió en “En Boca de Todos” al explicar cuáles son sus preparativos para recibir la Noche Buena junto a su Beto da Silva y su pequeña Almudena.

Tula Rodríguez le preguntó a la exchica reality cuáles eran sus planes para esta noche, y si ya tenía lista la comida con la que iba a deleitar a sus familiares. “Ya está todo listo en mi casita. Vamos a comer pavito”, respondió influencer.

Sin embargo, Ricardo Rondón quiso ahondar en el tema y le consultó si ella fue quien se encargó de cocinar su cena navideña, y la respuesta de la popular ‘Princesa inca’ sorprendió a todos en el set.

“No me pidas mucho. Normalmente siempre hago la cena, pero esta Navidad si he tenido que comprar porque entre Almudena y el trabajo, la verdad es que no he tenido tiempo para nada”, reconoció Yturbe.

Al ser increpada por Santi Lesmes, quien la cuestionó por no saber cocinar a pesar de ser mamá, Ivana Yturbe hizo una aclaración al respecto.

“No es que no haya aprendido a cocinar. Por si acaso el año pasado lo hice en mi casa, esta vez si no tengo tiempo, es una locura, es diferente, me estoy adaptando, la gorda no cumple ni tres meses”, respondió.

La modelo se mostró muy entusiasmada ya que se trata de la primera Navidad que celebrara junto a su pequeña de tres meses de nacida. “Estoy a punto de pasar la mejor Navidad de mi vida”, señaló visiblemente emocionada.

