A finales de abril se conoció que Enrique de Sussex y su esposa Meghan de Sussex copresidirían el “Vax Live: The Concert To Reunite The World”, un concierto de recaudación de fondos para aumentar la vacunación en el mundo durante la pandemia de COVID-19. Si bien la fecha de transmisión es el 8 de mayo, el último domingo 2 de mayo se realizó la grabación y la exactriz fue la gran ausente, pues solo el nieto de Isabel II del Reino Unido hizo su aparición en California, ¿cómo fue su participación y qué dijo durante su discurso?

El evento organizado por Global Citizen en el gigantesco estadio SoFi de Los Ángeles tuvo como anfitriona a Selena Gomez y sobre el escenario estuvo Jennifer Lopez, Ben Affleck, Sean Penn, además de apariciones en video como la del papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El mensaje de Enrique

Si bien muchos esperaban ver a Meghan Markle junto a su esposo y luciendo la recta final de su embarazo, la exactriz no apareció, pero Enrique de Sussex sí cumplió. Frente a miles de espectadores vacunados, la mayoría de ellos trabajadores médicos de primera línea que llevaron sus uniformes de enfermera y médicos, dejó un sentido mensaje tras ser recibido con una gran ovación.

“Esta noche, nos solidarizamos con los millones de familias de toda India, que están luchando contra una segunda ola devastadora (...) El virus no respeta fronteras, y el acceso a la vacuna no puede estar determinado por la geografía, debe ser aceptado como un derecho básico de todos. Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no”, precisó el hijo de Carlos y Diana de Gales sobre un escenario donde se proyectó su nombre en grande y en el que estuvo por aproximadamente cinco minutos.

Enrique, quien está próximo a cumplir 37 años, también se dio tiempo para agradecer a los sanitarios que están en primera línea por su incansable labor desde que se inicio la pandemia de COVID-19. “Ustedes sirvieron y se sacrificaron, se pusieron en peligro y con valentía conociendo las consecuencias. Les debemos una gratitud increíble, gracias”, agregó según reportó AFP.

El “Vax Live: The Concert To Reunite The World” se convirtió en la primera aparición en persona del príncipe Harry en un gran evento público en California desde que llegó a Estados Unidos en 2020 junto a su esposa tras dejar el Reino Unido y la familia real británica. Además, se da a menos de un mes de la muerte de su abuelo, Felipe de Edimburgo.

El duque de Sussex instó a todos los asistentes al SoFi Stadium a actuar de manera colectiva para acabar con la pandemia de COVID-19. (Foto: AFP)

Concierto benéfico

Organizado por Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo luchar contra la desinformación sobre las vacunas. De igual manera hace un llamado a los líderes mundiales y a las empresas para que actúen y hagan donaciones.

Además de la presencia de Enrique de Sussex, el “Vax Live: The Concert To Reunite The World” contó con la actuación de Foo Fighters, acompañados por Brian Johnson de AC/DC, Jennifer Lopez quien cantó ‘Sweet Caroline’, Chrissy Teigen, J Balvin, Olivia Munn, entre otros.

El concierto se retransmitirá en YouTube y las cadenas de televisión estadounidenses ABC y CBS el 8 de mayo. Se espera que Meghan de Sussex participe desde casa con algún video que se pueda incluir en la edición.