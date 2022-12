Omar Bolaños, pareja de la modelo Fátima Segovia, intenta abrirse una carrera en la industria musical y decidió hablar por primera vez para las cámaras de “Magaly TV: La Firme” donde se defendió de las críticas que lo señalan de ser un mantenido.

El esposo de la actriz cómica señaló que, si bien el Onlyfans los ha ayudado mucho a nivel económico, asegura que él solventa sus gastos y los de su familia gracias a sus tres empresas.

“El Onlyfans nos ha ayudado muchísimo en cuanto al nivel económico y el status social que tenemos. Yo tengo tres empresas, siempre he mantenido digamos yo el hogar”, señaló.

En otro momento, la pareja de la popular ‘Chuecona’ reconoció que le molesta los comentarios de sus ‘haters’, donde lo acusan de aprovecharse del éxito de Fátima Segovia en Onlyfans.

“Yo tengo un montón de correa, sé lo que soy, sé lo que valgo, sé lo que tengo, o sea de hecho me incomoda ver comentarios de ese tipo en mis fotos, por ejemplo, cuando me compro algo o zapatillas caras y me ponen: ‘seguro gracias al Onlyfans’, cuando no saben todo lo que uno puede hacer para ganarse la plata”, cuestionó.

Para sorpresa de todos, poco después que Omar Bolaños declarara a un equipo de Magaly Medina, Fátima Segovia se comunicó con el productor de la ‘Urraca’ para evitar que se emita la entrevista a su pareja.

“El todo inocente me ha enseñado las preguntas que le han hecho y la verdad que no quiero que salga absolutamente nada. Va a contestar nuevamente las preguntas y las preguntas que él no quiera contestar no las va a contestar y bueno así van a ser las cosas”, se le oye decir a la modelo.

